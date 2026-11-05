Ardmore Shipping hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Ardmore Shipping hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.40 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.310 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Ardmore Shipping 87.7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7.95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 81.3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch