Ardent Health Partners präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ardent Health Partners hat am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 0.12 USD. Im letzten Jahr hatte Ardent Health Partners einen Gewinn von 0.520 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 1.62 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 1.40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.65 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch