Ardent Health Partners gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Ardent Health Partners hat am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.31 USD, nach -0.170 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3.05 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.62 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 1.58 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch