Ardagh Group: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ardagh Group veröffentlichte am 02.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei -0.79 USD. Ein Jahr zuvor waren -1.500 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 2.79 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.50 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch