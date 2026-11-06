Arcutis Biotherapeutics vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Arcutis Biotherapeutics hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0.06 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Arcutis Biotherapeutics in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 45.05 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 143.9 Millionen USD im Vergleich zu 99.2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch