Arcus Biosciences veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Arcus Biosciences hat am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 74.38 Prozent auf 41.0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Arcus Biosciences 160.0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch