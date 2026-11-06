Arcus Biosciences gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Arcus Biosciences hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1.00 USD gegenüber -1.270 USD im Vorjahresquartal verkündet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 9.0 Millionen USD – eine Minderung von 65.38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 26.0 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch