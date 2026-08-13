Arctic Paper: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Arctic Paper liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Arctic Paper die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.50 PLN beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Arctic Paper ein Ergebnis je Aktie von -0.660 PLN vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 750.8 Millionen PLN beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9.91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 833.5 Millionen PLN umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch