Arctic Hunter Energy hat am 24.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal hat Arctic Hunter Energy 0.1 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11.11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0.1 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch