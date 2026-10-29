Arctic Hunter Energy hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Arctic Hunter Energy hat am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal hat Arctic Hunter Energy 0.1 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 59.26 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 0.3 Millionen CAD umgesetzt worden.

Arctic Hunter Energy hat für das abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust je Aktie von 0.010 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0.010 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 57.32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 0.35 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 0.82 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch