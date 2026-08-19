Arctic Fish verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Arctic Fish hat am 18.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 2.63 NOK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Arctic Fish -3.390 NOK je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 356.4 Millionen NOK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Arctic Fish 147.1 Millionen NOK umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch