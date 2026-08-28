Arctic Falls Aktiebolag Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Arctic Falls Aktiebolag Registered hat am 27.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 3.90 SEK eingefahren. Im Vorjahr waren 4.42 SEK je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Arctic Falls Aktiebolag Registered mit einem Umsatz von insgesamt 159.29 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 153.11 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 4.04 Prozent gesteigert.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 3.90 SEK prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 159.00 Millionen SEK erwartet.

Redaktion finanzen.ch