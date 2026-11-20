Arctic Blue Beverages Registered gab am 19.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.03 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.060 SEK je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 19.33 Prozent auf 1.0 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.2 Millionen SEK gelegen.

Redaktion finanzen.ch