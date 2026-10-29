Arctech Solar A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Arctech Solar A präsentierte am 28.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 0.06 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Arctech Solar A noch ein Gewinn pro Aktie von -0.170 CNY in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Arctech Solar A mit einem Umsatz von insgesamt 2.40 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.34 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 78.77 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch