ArcSoft A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

ArcSoft A hat am 24.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 0.06 CNY gegenüber 0.100 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 212.7 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 7.15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 198.5 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch