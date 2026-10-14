ARCS stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

ARCS liess sich am 13.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ARCS die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 46.80 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 54.00 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 160.21 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 159.40 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch