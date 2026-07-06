ARCS: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

ARCS liess sich am 03.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ARCS die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 54.09 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ARCS 51.85 JPY je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2.71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 158.48 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 154.29 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch