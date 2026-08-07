Arcosa legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Arcosa liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Arcosa die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6.67 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1.22 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 658.7 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 10.61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 736.9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch