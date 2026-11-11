ArcLight Clean Transition A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

ArcLight Clean Transition A präsentierte in der am 09.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.03 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ArcLight Clean Transition A 0.050 USD je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ArcLight Clean Transition A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 4.62 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 79.5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 83.3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch