ArcLight Clean Transition A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

ArcLight Clean Transition A hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.05 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei ArcLight Clean Transition A ein EPS von 0.030 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6.37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 77.7 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 82.6 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch