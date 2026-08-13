ARCL Organics: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

ARCL Organics hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 11.40 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4.99 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0.59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 669.5 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 673.4 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch