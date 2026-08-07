Archrock: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Archrock präsentierte in der am 04.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0.38 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Archrock noch ein Gewinn pro Aktie von 0.360 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 371.2 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 3.11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 383.2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch