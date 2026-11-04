Archrock: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Archrock hat am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.48 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Archrock ein EPS von 0.400 USD je Aktie vermeldet.

Mit einem Umsatz von 370.8 Millionen USD, gegenüber 382.4 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3.04 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch