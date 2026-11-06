Archit Organosys: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Archit Organosys hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0.75 INR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Archit Organosys ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0.750 INR in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 94.75 Prozent auf 640.0 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 328.6 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch