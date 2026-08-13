Archit Organosys: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Archit Organosys veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.71 INR, nach 0.990 INR im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat Archit Organosys 370.8 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11.71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 332.0 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch