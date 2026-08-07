Archimedes Tech SPAC Partners zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Archimedes Tech SPAC Partners hat am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.10 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0.190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 61.9 Millionen USD – ein Plus von 45.03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Archimedes Tech SPAC Partners 42.7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch