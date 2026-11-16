Archimedes Tech SPAC Partners II mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Archimedes Tech SPAC Partners II hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Archimedes Tech SPAC Partners II hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.17 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.080 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.ch