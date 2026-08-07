Archimedes Tech SPAC Partners: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Archimedes Tech SPAC Partners hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.10 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0.190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 45.03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 42.7 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 61.9 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch