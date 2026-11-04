Archidply Industries verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Archidply Industries hat am 03.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3.12 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1.33 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12.50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.98 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.76 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch