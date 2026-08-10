Archidply Industries präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Archidply Industries hat am 07.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2.83 INR. Im Vorjahresviertel hatte Archidply Industries 0.290 INR je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 27.84 Prozent auf 1.89 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.48 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch