Archicom sp z oo präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Archicom sp z oo hat am 14.09.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 0.33 PLN. Im letzten Jahr hatte Archicom sp z oo einen Gewinn von 0.530 PLN je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 257.9 Millionen PLN – eine Minderung von 15.02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 303.4 Millionen PLN eingefahren.

Redaktion finanzen.ch