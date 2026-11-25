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25.11.2026 06:37:00
Archicom sp z oo legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Archicom sp z oo hat am 23.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Das EPS belief sich auf 0.98 PLN gegenüber 0.100 PLN je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz lag bei 453.6 Millionen PLN – das entspricht einem Zuwachs von 128.52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 198.5 Millionen PLN erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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