Archer Petroleum: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Archer Petroleum präsentierte am 24.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Archer Petroleum hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16.2 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18.75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13.7 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch