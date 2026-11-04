Archer Daniels Midland hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Archer Daniels Midland hat am 03.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.70 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.220 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9.53 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22.34 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 20.39 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch