Arch Capital Group vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Arch Capital Group liess sich am 27.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Arch Capital Group die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Arch Capital Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3.00 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3.56 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 10.93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4.43 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 4.98 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch