Arch Capital Group LtdShs Aktie 1156863 / BMG0450A1053
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
09.02.2026 22:36:42
Arch Capital Group Ltd Q4 Profit Climbs
(RTTNews) - Arch Capital Group Ltd (ACGL) released earnings for its fourth quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line totaled $1.228 billion, or $3.35 per share. This compares with $925 million, or $2.42 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 4.5% to $3.649 billion from $3.819 billion last year.
Arch Capital Group Ltd earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.228 Bln. vs. $925 Mln. last year. -EPS: $3.35 vs. $2.42 last year. -Revenue: $3.649 Bln vs. $3.819 Bln last year.
Nachrichten zu Arch Capital Group LtdShs
|
25.01.26
|Erste Schätzungen: Arch Capital Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
26.10.25
|Ausblick: Arch Capital Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
12.10.25
|Erste Schätzungen: Arch Capital Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)