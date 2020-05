ArcelorMittal zapft Kapitalmarkt an - Aktie taucht ab

(Ausführliche Fassung)

LUXEMBURG (awp international) - Der hoch verschuldete belgisch-indische Stahlkonzern ArcelorMittal will sich bei seiner geplanten Beschaffung von zwei Milliarden Dollar einen wesentlichen Teil mit neuen Aktien besorgen. 750 Millionen Dollar sollen über die sofortige Ausgabe neuer Aktien vom Finanzmarkt beschafft werden, die restlichen 1,25 Milliarden Dollar sollen aus einer Pflichtwandelanleihe kommen, teilte der Thyssenkrupp-Konkurrent am Dienstag in Luxemburg mit.

ArcelorMittal hatte am Montagnachmittag angekündigt, sich zwei Milliarden Dollar am Kapitalmarkt holen zu wollen, dabei aber noch keine Details genannt. Der Kurs der Aktie fiel daraufhin am Montag bereits um 16 Prozent. Die Details der geplanten Kapitalbeschafffung sorgten für weitere Verluste. Am Dienstag ging es in den ersten Handelsminuten 7,51 Prozent auf 7,978 Euro nach unten. Zum Vergleich: die neuen Aktien bietet ArcelorMittal zu umgerechnet jeweils 8,57 Euro an.

Der Konzern will mit dem Geld das Ziel, die Nettofinanzschulden auf rund sieben Milliarden Dollar zu senken, angesichts der aussergewöhnlichen Umstände schneller erreichen, hatte Vorstandschef Lakshmi Mittal am Montag bei der Ankündigung gesagt.

Vor dem Wochenende hatte die Ratingagentur Moody's die Kreditwürdigkeit des Konzerns auf sogenanntes "Ramsch"-Niveau abgestuft, womit spekulative Investments gemeint sind. Vor einem Monat bereits hatte die Agentur Fitch diesen Schritt vollzogen. Bei Standard & Poor's (S&P) droht ArcelorMittal derzeit ebenfalls eine Abstufung.

ArcelorMittal hatte für Ende März eine verfügbare Liquidität an Barmitteln und Krediten von 10 Milliarden Dollar vermeldet und diese im April mit einer neuen Kreditlinie um weitere 3 Milliarden Dollar aufgestockt. Mit den Nettoerlösen aus der Kapitalerhöhung und den Pflichtwandlern soll die zuletzt bereits voll in Anspruch genommene Linie von 3 Milliarden Dollar teils wieder zurückgezahlt und gekündigt werden./men/zb/mis