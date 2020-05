ArcelorMittal mit Details zu Kapitalplänen: 750 Mio Dollar über neue Aktien

LUXEMBURG (awp international) - Der hoch verschuldete belgisch-indische Stahlkonzern ArcelorMittal will sich bei seiner geplanten Beschaffung von zwei Milliarden Dollar einen wesentlichen Teil mit neuen Aktien besorgen. 750 Millionen Dollar sollen über die sofortige Ausgabe neuer Aktien vom Finanzmarkt beschafft werden, die restlichen 1,25 Milliarden Dollar sollen aus einer Pflichtwandelanleihe kommen, teilte der Thyssenkrupp-Konkurrent am Dienstag in Luxemburg mit.

ArcelorMittal hatte am Montagnachmittag angekündigt, sich zwei Milliarden Dollar am Kapitalmarkt holen zu wollen. Der Kurs der Aktie fiel daraufhin um 16 Prozent./zb/stk