Arcee Industries hat am 14.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 0.78 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Arcee Industries noch ein Gewinn pro Aktie von -0.350 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 83.1 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 10031.71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0.8 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch