ArcBest hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

ArcBest hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2.30 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1.72 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 1.21 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.05 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch