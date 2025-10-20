|
20.10.2025 08:05:07
Arcadis Launches Climate Risk Nexus To Convert Climate Data Into Actionable Insights
(RTTNews) - Arcadis NV (ARCAD.AS, ARCAY), a design & engineering consultancy firm, on Monday announced the global launch of Climate Risk Nexus, a digital platform designed to help organizations convert complex climate science into actionable insights.
The platform leverages the company's expertise in climate risk and resilience and aligns with key reporting frameworks, including the Task Force on Climate-Related Financial Disclosure and the Corporate Sustainability Reporting Directive.
The platform uses global climate data, client asset information, and the company's expertise to help organizations plan, prioritize, and make decisions to protect their assets from climate risks.
The platform is already helping clients worldwide, including TAFE NSW in Australia, a U.S. freight rail operator, and manufacturers and logistics providers, to assess climate risks, prioritise actions, and guide investment and operational decisions.
The company said it has been built with input from clients worldwide over the past three years and the platform goes beyond basic risk maps and models.
On Friday, Arcadis NV closed trading 1.13% higher at $48.40 on the Amsterdam Stock Exchange.
Gold auf Allzeithoch, Dollar unter Druck: Kippt jetzt der KI-Hype?
Gold auf Allzeithoch, US-Dollar unter Druck, KI-Hype, US-Schuldenkrise, Stagflation, Zinswende, Government Shutdown, steigende Anleiherenditen, Europa in der Zinsfalle (Frankreich, UK), Japan hebt Leitzinsen an, Immobilien- & Aktienblase in den USA, Notenbanken kaufen Gold.
Im Interview analysiert Marco Ludescher (Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich) die Lage an den Kapitalmärkten. Olivia Hähnel (BX Swiss) hakt nach: Was bedeutet die Goldrally für Anleger? Kippt der KI-Hype? Wie wirken Schulden, Inflation und Zinspolitik auf Aktien, Anleihen und Immobilien?
Überblick:
– Gold & Währungen: Rekord-Gold vs. schwacher US-Dollar (DXY).
– Makro & Zinsen: Zinswende der Notenbanken vs. steigende Marktrenditen; Stagflations-Risiko.
– USA-Fokus: Defizite, Shutdown, Konsumdruck, Immobilienmarkt, Tech-Bewertungen.
– Europa: Frankreich & UK unter Druck; Emissionen, Hypotheken, Unternehmenslage.
– Japan: Ende der Ultra-Niedrigzinsen? YCC-Folgen für Yen & Renditen.
– KI & Tech: Investitionswelle (Nvidia, OpenAI, Oracle, CoreWeave, Meta, Amazon) – Chance oder KI-Blase?
– Takeaways: Rolle von Edelmetall-Produzenten, Diversifikation, schrittweises Vorgehen.
