Arc Land Sakamoto vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Arc Land Sakamoto hat am 13.10.2026 die Bilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 53.32 JPY. Im Vorjahresviertel waren 46.32 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Arc Land Sakamoto 98.26 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14.95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 85.48 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch