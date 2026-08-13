ARC Finance öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

ARC Finance hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

ARC Finance hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 18.4 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 125.58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8.2 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch