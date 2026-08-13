Arbutus Biopharma präsentierte Quartalsergebnisse

Arbutus Biopharma hat am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.03 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Arbutus Biopharma ein EPS von 0.010 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 90.60 Prozent auf 1.0 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10.7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch