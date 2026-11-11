Arbutus Biopharma: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Arbutus Biopharma hat am 10.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.30 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0.040 USD je Aktie generiert.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 43.40 Prozent auf 0.3 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0.5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch