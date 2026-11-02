Arbor Realty Trust hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Arbor Realty Trust präsentierte am 30.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.51 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0.200 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 278.1 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 7.12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 299.4 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch