Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’787 -1.2%  SPI 19’515 -0.9%  Dow 51’683 -0.2%  DAX 25’304 -1.6%  Euro 0.9444 0.0%  EStoxx50 6’236 -1.4%  Gold 4’348 -0.7%  Bitcoin 67’312 0.8%  Dollar 0.8230 0.1%  Öl 101.9 -1.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Societe Generale-Aktie: Milliarden für Dividenden und Rückkäufe
VW-Aktie gibt ab: Konzern senkt Gewinnprognose deutlich - Porsche ebenso betroffen
Curatis-Aktie: Umsatz steigt im ersten Halbjahr um 51 Prozent - Ziele stehen
Wisekey-Aktie im Fokus: Neues Halbleiterzentrum im Kanton Jura geplant
Arbonia-Aktie: Verkauf von Immobilie setzt Liquidität frei
Suche...
ETF Sparplan

Arbonia Aktie 11024060 / CH0110240600

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

21.09.2026 07:00:13

Arbonia verkauft das ehemalige Corporate Center für ca. CHF 21 Mio.

Arbonia
4.71 CHF -3.31%
Kaufen Verkaufen

Arbonia AG / Schlagwort(e): Verkauf/Immobilien
Arbonia verkauft das ehemalige Corporate Center für ca. CHF 21 Mio.

21.09.2026 / 07:00 CET/CEST

Arbon, 21. September 2026 – Arbonia hat das ehemalige Corporate Center in Arbon (CH), das heute als voll vermietetes Business Center genutzt wird, für ca. CHF 21 Millionen veräussert. Mit der Transaktion setzt das Unternehmen die bereits kommunizierte Strategie zur Veräusserung nicht mehr betriebsnotwendiger Immobilien konsequent um.

Im Zuge der Fokussierung auf das operative Kerngeschäft überprüft Arbonia ihr Immobilienportfolio laufend. Dabei hat das Unternehmen mehrere Liegenschaften identifiziert, die aufgrund betrieblicher Optimierungen, für den operativen Betrieb nicht mehr erforderlich sind. Das ehemalige Corporate Center in Arbon, das heute als Business Center vollständig an Dritte sowie an Arbonia vermietet ist, bildet den ersten wesentlichen Schritt dieser Entwicklung. Mit dem erfolgreichen Verkauf werden gebundene Mittel freigesetzt und die finanzielle Flexibilität weiter gestärkt.

Nach nahezu 20 Jahren Nutzung seit der Errichtung des damaligen Corporate Centers im Jahr 2007 hat Arbonia die Liegenschaft veräussert. Der Verkauf wurde vom Verwaltungsrat genehmigt; der Kaufvertrag ist unterzeichnet und die Transaktion vollzogen.

Wie bereits mit den Halbjahresergebnissen 2026 kommuniziert, lag für die Liegenschaft ein Kaufangebot vor. Arbonia hat das zuletzt vorliegende Angebot von zirka CHF 21 Mio. angenommen. Gleichzeitig hat Arbonia einen Mietvertrag über fünf Jahre mit einer einseitigen Verlängerungsoption um weitere fünf Jahre abgeschlossen. Die Transaktion führt künftig zu höheren Mietaufwendungen, welche als IFRS 16 Leasingverbindlichkeiten bilanziert werden, setzt jedoch gleichzeitig erhebliche liquide Mittel frei.

Damit bleibt Arbonia am Standort präsent und wird die heutigen Büroflächen weiterhin als Mieterin nutzen. Mit der Veräusserung setzt das Unternehmen die Optimierung seines Immobilienportfolios sowie die Fokussierung auf das operative Kerngeschäft konsequent fort.

Kontakt
Fabienne Zürcher
Head Corporate Communications & Investor Relations
T +41 71 447 45 54
fabienne.zuercher@arbonia.com


Ende der Medienmitteilungen
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Arbonia AG
Amriswilerstrasse 50
9320 Arbon
Schweiz
Telefon: +41 71 447 41 41
E-Mail: holding@arbonia.com
Internet: www.arbonia.com
ISIN: CH0110240600
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2401908

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2401908  21.09.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Arbonia AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Arbonia AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch

Inside Trading & Investment

07:53 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Tech-Werte im Aufwind?
19.09.26 Logo WHS Diese Aktien haben jetzt Momentum – und fliegen andere raus?
18.09.26 SG-Marktüberblick: 18.09.2026
17.09.26 Julius Bär: 15.75% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (57.5%) auf R&S Group Holding AG
17.09.26 SMI nach US-Zinsentscheidung fester erwartet
17.09.26 Optische Netzwerke: Highspeed-Verbindungen für die digitale Zukunft
16.09.26 Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’419.11 19.37 S9B1DU
Short 14’704.10 13.95 SGQBEU
Short 15’246.88 9.00 SYBKYU
SMI-Kurs: 13’786.72 18.09.2026 17:31:17
Long 13’261.16 19.64 SPBO2U
Long 12’949.21 13.61 SXEBDU
Long 12’402.16 8.91 SQNBFU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Helvetia Baloise-Aktie tiefrot: Dennis Giavina zum Technologie-Chef Schweiz ernannt
DZ BANK bescheinigt Kaufen für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Deutsche Bank-Aktie: Dieser neue Krypto-Service verändert das Geschäft in Europa
NVIDIA-Aktie: Die 5-Millionen-Dollar-Wette, die den Chipkonzern rettete
Die Performance der Kryptowährungen in KW 38: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Roche-Aktie tiefer: Eröffnung von neuem US-Forschungszentrum - EU-Empfehlung für Ocrevus bei Kindern erhalten
840'000 US-Dollar für Bitcoin? Binance-Gründer CZ sieht Trendwechsel weg von KI-Investments
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Freitagvormittag mit roten Vorzeichen
Wall Street To Continue In Positive Territory At Open

Top-Rankings

KW 38: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 38: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 38: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.