Arbonia Aktie 11024060 / CH0110240600
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
21.09.2026 07:00:13
Arbonia verkauft das ehemalige Corporate Center für ca. CHF 21 Mio.
|
Arbonia AG
/ Schlagwort(e): Verkauf/Immobilien
Arbon, 21. September 2026 – Arbonia hat das ehemalige Corporate Center in Arbon (CH), das heute als voll vermietetes Business Center genutzt wird, für ca. CHF 21 Millionen veräussert. Mit der Transaktion setzt das Unternehmen die bereits kommunizierte Strategie zur Veräusserung nicht mehr betriebsnotwendiger Immobilien konsequent um.
Im Zuge der Fokussierung auf das operative Kerngeschäft überprüft Arbonia ihr Immobilienportfolio laufend. Dabei hat das Unternehmen mehrere Liegenschaften identifiziert, die aufgrund betrieblicher Optimierungen, für den operativen Betrieb nicht mehr erforderlich sind. Das ehemalige Corporate Center in Arbon, das heute als Business Center vollständig an Dritte sowie an Arbonia vermietet ist, bildet den ersten wesentlichen Schritt dieser Entwicklung. Mit dem erfolgreichen Verkauf werden gebundene Mittel freigesetzt und die finanzielle Flexibilität weiter gestärkt.
Nach nahezu 20 Jahren Nutzung seit der Errichtung des damaligen Corporate Centers im Jahr 2007 hat Arbonia die Liegenschaft veräussert. Der Verkauf wurde vom Verwaltungsrat genehmigt; der Kaufvertrag ist unterzeichnet und die Transaktion vollzogen.
Kontakt
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Arbonia AG
|Amriswilerstrasse 50
|9320 Arbon
|Schweiz
|Telefon:
|+41 71 447 41 41
|E-Mail:
|holding@arbonia.com
|Internet:
|www.arbonia.com
|ISIN:
|CH0110240600
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2401908
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2401908 21.09.2026 CET/CEST
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu Arbonia AG
|
07:00
|Arbonia verkauft das ehemalige Corporate Center für ca. CHF 21 Mio. (EQS Group)
|
07:00
|Arbonia is selling its former corporate centre for approx. CHF 21 million (EQS Group)
|
07.09.26
|SIX-Handel SPI letztendlich leichter (finanzen.ch)
|
07.09.26
|Zurückhaltung in Zürich: SPI am Montagnachmittag mit Abgaben (finanzen.ch)
|
07.09.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: So performt der SPI mittags (finanzen.ch)
|
07.09.26
|Schwacher Handel in Zürich: SPI beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Schwacher Handel: SPI zum Start mit Abgaben (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Donnerstagshandel in Zürich: SPI notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Arbonia AG
Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI mit Gewinnen erwartet -- DAX vor Stabilisierung -- Asiens Börsen mit freundlichem Wochenauftakt - Japan geschlossen
Der heimische Aktienmarkt zeigt vorbörslich freundliche Tendenzen. Am deutschen Aktienmarkt könnte es ebenfalls leicht nach oben gehen. An den Börsen in Fernost dominiert am Montag freundliche Handelsstimmung.