03.03.2026 08:12:36
Arbonia schlägt Christoph Ganz zum Verwaltungsratspräsidenten vor
Arbon (awp) - Bei Arbonia kommt es zu einem Wechsel an der strategischen Spitze. Christoph Ganz soll auf Alexander von Witzleben als Verwaltungsratspräsident folgen.
Ganz soll an der Generalversammlung im April 2026 gewählt werden, heisst es in einer Mitteilung des Bauzulieferers vom Dienstag. Alexander von Witzleben werde sich nach elf Jahren im Amt nicht mehr zur Wiederwahl stellen.
Der nominierte Ganz ist den Angaben zufolge seit 19 Jahren Mitglied der Konzernleitung von Sika und leitet dort die Region EMEA (Europa, Naher Osten, Afrika). Er verfüge über internationale Managementerfahrung, unter anderem in Frankreich und den USA, sowie über umfassende Kenntnisse entlang der Wertschöpfungskette im Baubereich.
sc/ys
