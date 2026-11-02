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02.11.2026 07:00:16

Arbonia passt Ausblick für 2026 an und erwartet weiterhin solide Entwicklung

Arbonia
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Arbonia AG / Schlagwort(e): Gewinnwarnung/Gewinneinbruch
Arbonia passt Ausblick für 2026 an und erwartet weiterhin solide Entwicklung

02.11.2026 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Arbon, 2. November 2026 – Arbonia passt ihre Umsatz- und EBITDA-Erwartung für das Geschäftsjahr 2026 an. Ausschlaggebend ist insbesondere die langsamer als erwartete Umsatznormalisierung im deutschen Geschäft, nachdem sich das Marktumfeld in Deutschland seit Mitte des Jahres nochmals abgeschwächt hat. Gleichzeitig entwickelt sich das übrige europäische Geschäft weiterhin erfreulich. Für die Gesellschaften ausserhalb von Garant erwartet Arbonia gegenüber dem Vorjahr eine EBITDA-Steigerung von über 15%. Neu rechnet Arbonia für 2026 mit einem Umsatz auf Vorjahresniveau von rund CHF 625 Mio. und einem EBITDA in der Grössenordnung von rund CHF 50 Mio.

Das Marktumfeld in Deutschland hat sich in den vergangenen Wochen anspruchsvoller entwickelt als erwartet. Die Nachfrage im Neubau- und Renovationsmarkt blieb hinter den bisherigen Annahmen zurück. Gleichzeitig führten geopolitische Spannungen wieder zu höheren Material- und Frachtkosten. Diese Entwicklungen verlangsamen die erwartete Umsatznormalisierung im deutschen Geschäft, obwohl sich die operative Lage weiter verbessert.

Demgegenüber zeigt das Geschäft in den übrigen europäischen Märkten eine solide bis sehr gute Entwicklung. Die Gesellschaften ausserhalb von Garant tragen mit einer erwarteten EBITDA-Steigerung von über
15% gegenüber dem Vorjahr wesentlich zur operativen Stabilität von Arbonia bei. Auch die Business Unit Glaslösungen entwickelt sich insgesamt positiv, während der Auftragseingang in einzelnen deutschen Marktsegmenten verhaltener ausfällt und der Wettbewerbs- und Preisdruck zugenommen hat.

Die operativen Prozesse nach der SAP-/ERP-Einführung bei Garant sind stabilisiert, und die Lieferperformance liegt über dem Niveau vor der Systemumstellung. Die Erholung setzt sich damit fort, verläuft aufgrund des schwächeren Marktumfelds und des verhaltenen Auftragseingangs jedoch langsamer als ursprünglich angenommen.

Vor diesem Hintergrund erwartet Arbonia für das Geschäftsjahr 2026 neu einen Umsatz auf Vorjahresniveau von rund CHF 625 Mio. und ein EBITDA in der Grössenordnung von rund CHF 50 Mio. Die übrigen Guidance-Parameter für 2026 bleiben unverändert. Gleichzeitig setzt Arbonia die bereits eingeleiteten Massnahmen zur weiteren Steigerung der Profitabilität konsequent um.

Die weitgehend umgesetzten Kosten- und Effizienzmassnahmen werden ab 2027 jährliche Einsparungen von mindestens CHF 5 Mio. erzielen. Sie umfassen unter anderem personelle Anpassungen sowie schlankere Managementstrukturen und Funktionen. Parallel dazu treibt Arbonia die Erschliessung neuer Märkte, den Ausbau des Objektvertriebs und die Weiterentwicklung zusätzlicher Vertriebskanäle, wie dem DIY-Geschäft, voran. Damit verbreitert das Unternehmen seine Wachstumsbasis und reduziert zugleich die Abhängigkeit vom deutschen Markt und vom Wohnungsneubau.

Arbonia ist als führender europäischer Türenhersteller strategisch gut positioniert. Die positive operative Entwicklung in den übrigen europäischen Märkten, die fortschreitende Erholung im deutschen Geschäft, die schlankere Kostenstruktur sowie der gezielte Ausbau neuer Märkte und Vertriebskanäle stärken die Basis für die weitere Entwicklung. Mit diesen Massnahmen verbessert Arbonia ihre Wettbewerbsposition und schafft die Voraussetzungen, um von einer künftigen Erholung der europäischen Baumärkte überproportional zu profitieren.

Kontakt
Fabienne Zürcher
Head Corporate Communications & Investor Relations
T +41 71 447 45 54
fabienne.zuercher@arbonia.com


Ende der Adhoc-Mitteilung
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Arbonia AG
Amriswilerstrasse 50
9320 Arbon
Schweiz
Telefon: +41 71 447 41 41
E-Mail: holding@arbonia.com
Internet: www.arbonia.com
ISIN: CH0110240600
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2426088

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2426088  02.11.2026 CET/CEST

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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