Arbonia-Aktien nach Verkauf der Klimadivision im Aufwind

Zürich (awp) - Arbonia-Aktien gehören am Donnerstag zu den Top-Favoriten am Schweizer Aktienmarkt. Der Bauzulieferer hat einen Käufer für die Klimadivision gefunden: Der chinesische Konzern Midea übernimmt das Geschäft mit den Heizungen, Wärmepumpen und Lüftungen für 760 Millionen Euro. Rund die Hälfte des Erlöses soll an die Aktionäre fliessen.

Gegen 9.40 Uhr ziehen die Aktien um 7,6 Prozent auf 12,54 Franken an. Damit setzen die Aktien ihren bereits starken Lauf in diesem Jahr mit beschleunigtem Tempo fort. Seit Jahresbeginn summieren sich die Kursgewinne damit auf annähernd 30 Prozent. Der SPI gewinnt zeitgleich 0,3 Prozent hinzu.

Dank dieser Transaktion werde Arbonia seine Komplexität als Konglomerat reduzieren, schreibt Etwa der Vontobel-Analyst Bernd Pomrehn. Nach der Transaktion wird sich das Unternehmen durch mögliche Fusionen und Übernahmen auf sein Türengeschäft konzentrieren und dieses stärken. "Nach den verwässernden Kapitalerhöhungen der letzten Jahre ist der Rückfluss von 400 Millionen Franken durch Nennwertreduktion und Aktienrückkäufe eindeutig positiv für die Aktionäre", so der Analyst.

Auch bei der ZKB nennt Analyst Martin Hüsler die Massnahmen aktionärsfreundlich. Sie sollten den Kurs stützen.

hr/rw